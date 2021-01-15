أكد إينيجو مارتينيز مدافع فريق أتلتيك بلباو، أنه يتمنى غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، عن نهائي السوبر الإسباني، المقرر له الأحد المقبل.
وتأهل فريق أتلتيك بلباو إلى نهائي السوبر الإسباني، بعد التغلب على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، مساء أمس الخميس، ليواجه فريق برشلونة.
وقال مارتينيز في تصريحات صحفية عقبة مباراة ريال مدريد: :" نحن سعداء للغاية بالتأهل إلى نهائي السوبر الإسباني، بعد المعاناة الكبيرة أمام ريال مدريد".
وتابع:" مباراة النهائي ستكون صعبة جدا وأمام خصم عانينا أمامه على أرضنا في مسابقة الدوري الإسباني".
وأشار:" أتمنى أن يغيب ميسي عن المباراة النهائية، لأن ذلك سيتيح لنا العديد من الخيارات خلال المباراة".
كان ميسي غاب عن برشلونة أمام ريال سوسيداد، في مباراة نصف نهائي السوبر الإسباني، التي أقيمت أول أمس، الأربعاء، بسبب شعوره ببعض الانزعاجات العضلية.
وذكر البرنامج الإسباني، أن ليونيل ميسي سيكون جاهزا للمشاركة في برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.
يذكر أن فريق ريال مدريد هو حامل النسخة الأخيرة من السوبر الإسباني والتي استضفاتها المملكة العربية السعودية، بعد الفوز على أتلتيكو مدريد 4 - 1 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدافع أتلتيك بلباو: أتمنى غياب ميسي عن نهائي السوبر الإسباني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.