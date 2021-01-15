مدافع أتلتيك بلباو: أتمنى غياب ميسي عن نهائي السوبر الإسباني

أكد إينيجو مارتينيز مدافع فريق أتلتيك بلباو، أنه يتمنى غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، عن نهائي السوبر الإسباني، المقرر له الأحد المقبل.

وتأهل فريق أتلتيك بلباو إلى نهائي السوبر الإسباني، بعد التغلب على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، مساء أمس الخميس، ليواجه فريق برشلونة.

وقال مارتينيز في تصريحات صحفية عقبة مباراة ريال مدريد: :" نحن سعداء للغاية بالتأهل إلى نهائي السوبر الإسباني، بعد المعاناة الكبيرة أمام ريال مدريد".

وتابع:" مباراة النهائي ستكون صعبة جدا وأمام خصم عانينا أمامه على أرضنا في مسابقة الدوري الإسباني".

وأشار:" أتمنى أن يغيب ميسي عن المباراة النهائية، لأن ذلك سيتيح لنا العديد من الخيارات خلال المباراة".

كان ميسي غاب عن برشلونة أمام ريال سوسيداد، في مباراة نصف نهائي السوبر الإسباني، التي أقيمت أول أمس، الأربعاء، بسبب شعوره ببعض الانزعاجات العضلية.

وذكر البرنامج الإسباني، أن ليونيل ميسي سيكون جاهزا للمشاركة في برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

يذكر أن فريق ريال مدريد هو حامل النسخة الأخيرة من السوبر الإسباني والتي استضفاتها المملكة العربية السعودية، بعد الفوز على أتلتيكو مدريد 4 - 1 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.