كلاسيكو السعودية.. موعد مباراة الأهلي ضد الهلال والقناة الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم السعودية قمة من العيار الثقيل، اليوم الجمعة، بين الأهلي والهلال، على ملعب الشعلة، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من دور محمد بن سلمان.

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال والقناة الناقلة:

وتقام مباراة الأهلي ضد الهلال في تمام السابعة وعشر دقائق مساء، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة الرياضية السعودية 1، بتعليق مشاري القرني.

ويسعى الأهلي بقيادة نجمه السوري عمر السومة، لحسم الكلاسيكو لصالحه، من أجل تقاسم صدارة الدوري السعودي مع الهلال. في المقابل يطمح الهلال في مصالحة في استعادة نغمة الفوز أمام الأهلي، من أجل تأمين صدارته لجدول ترتيب المسابقة. وفشل الهلال في تحقيق الفوز في آخر 3 مباريات بمسابقة الدوري السعودي، حيث تعادل مع الاتحاد 1 - 1،ومع الشباب بنفس النتيجة، ومع الباطن 2 - 2. يذكر أن آخر مباراة جمعت الأهلي والهلال كانت في مسابقة الدوري السعودي الموسم الماضي، وانتهت بفوز الراقي بهدفين مقابل هدف. ترتيب الهلال والأهلي: ويتصدر الهلال جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثالث بـ 22 نقطة. مباريات آخرى بالدوري السعودي: ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري السعودي، ضمك مع الوحدة، والرائد مع النصر. غياب الجماهير: يذكر أن مباريات الدوري السعودي تقام بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

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