سانت اتيان يتهم أشخاصا من الزمالك بطلب عمولة في صفقة مصطفى محمد .. واللجنة المكلفة بإدارة النادي تطالب بالإفصاح عنهم.. القصة كاملة

وصلت أزمة مصطفى محمد لاعب نادى الزمالك إلى ذروتها خصوصا بعد التصريحات القوية التي وجهها رئيس نادي سانت ايتيان الفرنسي رولاند رومير.

وخرج رئيس نادي سانت ايتيان في تصريحات تلفزيونية قائلا : إن هناك بعض الأشخاص من داخل نادي الزمالك طلبوا عمولة للموافقة على بيع مصطفى محمد للنادي الفرنسي.

وهدد رئيس النادي الفرنسي بأنه سيذكر أسماء هؤلاء الأشخاص حال فشل الصفقة لأنهم طلبوا عمولة بشأن الصفقة، مشيرا إلى أنه لن يتحدث في ذلك الملف في الوقت الجاري طالما المفاوضات جارية .

وأضاف أنه حال فشل الصفقة في الوقت الجاري لن يقوم بالتعاقد مع مصطفى محمد لأنه سيقوم بالتعاقد مع لاعب آخر وسيغلق ملف المفاوضات مع مهاجم الزمالك.

بدأت محادثات النادي الفرنسي من خلال وكيله آدم وبعد ذلك أيمن يونس وهشام عبدالله وذلك حسب تصريحات الفرنسي .

- تفاصيل العرض المقدم لمصطفي محمد

خلال جلسة جمعت رئيس النادي مع أيمن يونس وهشام إبراهيم عرض النادي الفرنسي 4.5 مليون دولار من أجل الحصول على خدمات مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك.

وأشار إلى أن آخر عرض أرسله سانت ايتيان كان مقابل 5 ملايين دولار سيتم دفعها على مرتين، نصف المبلغ سيكون بعد توقيع اللاعب وخضوعه للفحص الطبي والنصف الآخر سيكون بعد مرور سنة أي في يناير 2022".

- امتيازات في عقد مصطفي محمد

100 ألف دولار حال تسجيل اللاعب أكثر من هدف، وهناك امتيازات أخرى حال مشاركة النادي الفرنسي في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

كما تم وضع بند داخل العقد وهو ألا يبيع النادي الفرنسي مصطفى محمد لأي ناد في مصر إلا لنادي الزمالك بجانب الاستفاده في حال بيعه لأن النادي الأبيض سيحصل علي 20% من قيمة الصفقة .

- 24 ساعة حاسمة

أشار رئيس النادي الفرنسي إلى أن الوقت ضيق للغاية ولن يقوم برفع العرض عن 5 ملايين دولار وإذا لم يرد الزمالك خلال 48 ساعة أو 24 ساعة سيقوم بالتراجع عن ضم اللاعب

- بديل مصطفي محمد في الزمالك

الزمالك يريد التعاقد مع مهاجم أجنبي لكنه يواجه مشكلة لعدم وجود مكان بين الأجانب وفشل تسويق أوناجم أو أحداد في الوقت الذي أصبح المهاجم المحلي اللي مرشح على الساحة حسام حسن أو مروان حمدي

اللاعب الأجنبي المرشح حاليا هو الفرنسي الغيني يايا ساونجو مهاجم فريق آرسنال السابق

- رد نادى الزمالك على اتهامات رئيس سانت ايتيان

رد هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك قائلا :أطالب رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي بالكشف عن الأشخاص الذين طلبوا عمولات في صفقة مصطفى محمد".

مؤكدا أنه لن يسمح بتواجد أشخاص داخل نادي الزمالك يطلبون عمولات في أي صفقة ، وسيقوم بمعاقبته وطالب رئيس النادي الفرنسي بالإعلان عنهم

وقال المستشار هشام ابراهيم فى تصريحات خاصة لصدى البلد : هذا الكلام عار تماما من الصحة واللجنة التى تفاوضت مع مسئولى سانت اتيان تضم ٧ أفراد من لجنة الكرة واللجنة القضائية والمستشار المالى وذلك لدرء الشبهات . وأضاف، أتمنى أن يكشف لنا من طلب منه عمولات حتى نحاسبه ولن نقبل التهديد ، وشدد على أن الزمالك رفض مبدأ تقسيط الصفقة لبيع مصطفى محمد ونحن فى مؤسسة كبيرة اسمها الزمالك ولن نسمح بمثل هذه المهاترات.

- وجهة نظر الزمالك في عرض سانت ايتيان

يري الزمالك أن العرض المالي الذي تقدم به النادي الفرنسي جيد ولكن هناك شرط وحيد من أجل الموافقة على بيع مصطفى محمد هو حصول نادي الزمالك على 5 ملايين دولار كاش من أجل سد مستحقات اللاعبين وشراء لاعب بديل للاعب .

- حقيقة متابعة سانت ايتيان لاعبين مصريين

أكد رولاند رومير، رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي، انه لا يتابع لاعبين مصريين أخرين بخلاف مصطفى محمد لأنه هناك شركة رشحت له مصطفى محمد .