نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مبارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه نادي ليفربول نظيره نادي مانشستر يونايتد يوم الأحد 17 يناير ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتصدر نادي مانشستر يونايتد جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " يأتي خلفه نظيره نادي ليفربول.