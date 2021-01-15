عيد ميلاد الأسطورة.. حكاية أمنية وحيدة فشل عصام الحضري في تحقيقها قبل اعتزاله

عصام الحضري هو أحد أبرز أساطير الكرة المصرية على مر تاريخها بإنجازاته الفردية الفريدة، ومساهمته مع النادي الأهلي ومنتخب مصر في حصد العديد من الألقاب الغالية.

ويحتفل عصام كمال الدين توفيق الحضري حارس الفراعنة السابق، اليوم، الجمعة بعيد ميلاده الـ 48 عاما، حيث ولد في 15 يناير عام 1973 بكفر البطيخ بدمياط.

بدأ عصام الحضري مسيرته الكروية في نادي دمياط عام 1993 وساهم في صعوده إلى دوري الدرجة الثانية، قبل أن ينضم إلى النادي الأهلي عام 19996.

لعب الحضري 412 مباراة قميص الأهلي في الفترة من 1996 حتى 2008، توج خلالهما مع القلعة الحمراء بالدوري الممتاز 8 مرات، وكأس مصر 4 مرات، والسوبر المصري 4 مرات، ودوري أبطال أفريقيا 3 مرات، والسوبر الإفريقي 3 مرات، كما حصل مع الأهلي على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية عام 2006.

على صعيد الأرقام الفردية، فاز عصام الحضري بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أفريقيا 3 مرات ( 2001 ، 2005، 2006".

عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2008، وتحديدا في شهر فبراير، هرب الحضري من النادي الأهلي من أجل الانضمام إلى سيون السويسري وقتها.

هروب الحضري كان حديث وسائل الإعلام لأسابيع طويلة، كونه أحد أساطير النادي الأهلي، ويغادر الأهلي بشكل مفاجئ دون علم أحد.

لكن رحلة الحضري مع سيون فشلت سريعا، ليعود إلى مصر، من خلال بوابة الإسماعيلي موسم 2009 - 2010، ثم انضم بعدها إلى الزمالك موسم 2010 -2010، لكنه رحل سريعا بسبب عدم اللعب بشكل دائم نتيجة تواجد عبدالواحد السيد.

لعب الحضري بعد ذلك للعديد من الفريق مثل المريخ السوداني والتعاون السعودي والاتحاد السكندري ووادي دجلة وأخير النجوم.

على الصعيد الدولي، توج عصام الحضري مع مصر، بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأفريقية عام 1995، و كأس الأمم الأفريقية 4 مرات ( 1998 - 2006 - 2008 - 2010)، وتوج بكأس العالم العسكرية 2001، والميدالية الذهبية بدورة الألعاب العربية 2007.

كما توج الحضري بأفضل حارس في بطولة كأس الأمم الأفريقية 4 مرات ( 2006 و 2008 و 2010 و 2017).

أمنية وحيدة لم تتحق خلال مسيرة عصام الحضري:

حقق عصام الحضري كل شيئ ممكن خلال مسيرته، حيث توج مع الأهلي بكافة الألقاب المحلية والأفريقية أيضا، ونفس الشيئ مع منتخب مصر، كما شارك في كأس القارات وكأس العالم للأندية ومونديال روسيا 2018، وأصبح أكبر لاعب يشارك في تاريخ المونديال المونديال، حيث شارك وهو بعمر الـ 45 عاما و 161 يوما.

في 18 نوفمبر الماضي، أعلن عصام الحضري اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب.

أمنية عصام الحضري كانت هي العودة إلى الأهلي وإنهاء مسيرته بالقلعة الحمراء، حيث سبق وأعلن ذلك كثيرا في وسائل الإعلام، إلا أن جميع إدارات النادي الأهلي خلال الـ 13 عاما الماضية، رفضوا عودة الحارس الأسطورة، فمبادئ الأهلي ترفض عودة كل من تخلى عن النادي.