استعدادا لمواجهة نادي البنك الأهلي.. مسحة طبية للاعبي الأهلي

يخضع لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بالاهلي لمسحة طبية اليوم باستاد مختار التتش. ويخضع الفريق لمسحة طبية طبقا للاجراءات الاحترازية التي تفرضها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا. ويخوض الفريق مرانه الرئيسي اليوم باستاد مختار التتش بعد الراحة السلبية التي منحها لهم الجهاز الفني لمدة ٢٤ ساعة. ومن المقرر أن يختتم الفريق الأحمر تدريباته غدا قبل أن يعلن بيتسو موسيماني المدير الفني قائمة من ٢٠ لاعبا للدخول بهم في معسكر مغلق بالاسكندرية استعدادا لمواجهة البنك الاهلي المقرر لها الأحد المقبل باستاد المكس.

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