حكام مباريات اليوم الجمعة في الدوري المصري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، أسماء حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز و تقام ثلاث مباريات بختام تلك الجولة بالدوري المصري الممتاز حيث تبدأ اللقاءات الثلاث في توقيت واحد بالثانية والنصف عصرا. جاءت الاطقم التحكيمية لإدارة مباريات اليوم على النحو التالي: يدير لقاء طلائع الجيش ووادي دجلة الحكم طارق مجدي، ويعاونه محمد عبد المجيد ومحمود عبد السميع ومحمد محمود حكما رابعا، ومحمد الصباحي حكما للفيديو ويعاونه حسني سلطان. وأسندت لجنة الحكام الرئيسية إلى الحكم محمود ناجي إدارة لقاء إنبي وسيراميا كليوباترا، ويعاونه أحمد شاهين ومحمود عامر، ومحمود عبد الحميد حكما رابعا، ومحمد سلامة حكما للفيديو ويعاونه مبروك نبيل. ومن المقرر أن يدير محمود بسيوني مباراة بيراميدز والمقاولون العرب، ويعاونه عمر فتحي وإكرامي سالم، ومحمد عبد العزيز حكما رابعا، ومحمود دسوقي حكما للفيديو ويعاونه عمرو عايد.

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