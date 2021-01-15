حفل أفضل لاعب بالدورى يواجه شبح الإلغاء.. مجدى عبدالغني يوضح

يواجه حفل افضل لاعب في الدوري الممتاز عن الموسم الماضى المقرر إقامته بمعرفة جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدى عبدالغني خلال الفترة المقبلة شبح الالغاء. وكشف مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين اخر المستجدات بشأن إقامة حفل أفضل لاعب فى الدورى الممتاز الموسم الماضى. قال البلدوزر فى تصريحات خاصة لصدى البلد: نواجه أزمة فى تحديد موعد نهائي لإقامة حفل افضل لاعب في الدوري المحلي عن الموسم الماضى بعدما تم تأجيله فى وقت سابق بسبب جائحة فيروس كورونا. أضاف : حريصون كل الحرص على اللالتزام بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمنع التجمعات تفاديا للإصابة بفيروس كورونا. أشار إلى أن جمعية اللاعبين المحترفين قيد انتظار استقرار الأمور وانحسار انتشار فيروس كورونا من أجل تحديد موعد نهائي بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. شدد البلدوزر على أن جمعية اللاعبين المحترفين تضع على رأس أولوياتها السلامة الصحية لكافة عناصر المنظومة الرياضية مشيرا إلى أنه لا يمكن المجازفة بإقامة حفل دون توافر كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

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