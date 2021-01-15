نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حقيقة انتظار عقوبات من الشركات الراعية للفريق قبل خوض نهائيات كأس العالم للأندية.

وكان اجتماع لجنة الأندية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، مع مسئولي الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، أسفر عن وضع إعلان واحد فقط على قميص كل فريق.

قرار الفيفا يعني أن النادي الأهلي، سوف يخسر باقي القيمة المالية لأي راعي أخر لن يتواجد على قميصه بخلاف الذي سيتم الاستقرار على وضعه على قميص النادي.

وترددت أنباء قوية حول انتظار المارد الأحمر، لعقوبات صارمة من باقي شركات الإعلان في حال عدم اختيارها حسب الاتفاقات المبرمة.

ورد مصدر في تصريحات خاصة، مؤكدًا أنه لا توجد أي عقوبات على النادي الاهلي سيتم توقيعها من جانب الشركات كما يتردد.

وأضاف: "الأمر طبيعي جدًا ولسنا نحن المختصين في هذا الأمر بوضع إعلان واحد ولكنه نظام مسابقة بالكامل، وبالتالي لا توجد أي مخالفات على القلعة الحمراء".

وتأهل الأهلي إلى نهائيات كأس العالم للأندية، عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، على حساب شباك الزمالك الغريم التقليدي، وإحراز اللقب التاسع في تاريخ النادي.

ومن المقرر أن يشارك الأهلي في نهائيات كأس العالم للأندية، المقرر لها يوم 1 فبراير حتى 11 من نفس الشهر، بالعاصمة القطرية الدوحة.