وكتب الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": بلغ أوكلاند سيتي الفيفا اليوم أنه لن يتمكن من المشاركة في كأس العالم للأندية في ضوء جائحة COVID-19 وتدابير الحجر الصحي التي تتطلبها سلطات نيوزيلندا!
يذكر أن أوكلاند سيتي كان سيواجه الدحيل القطري في افتتاح مونديال الأندية، على أن يتواجد الفائز منهم ضمن قائمة الفرق المرشحة لمواجهة الأهلي في الدور المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منافس الأهلي.. انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.