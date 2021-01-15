مونديال اليد.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15-1-2021

ويستعرض " دوت الخليج" مواعيد مباريات اليوم ببطولة كأس العالم لكرة اليد:
قطر - أنجولا، الرابعة والنصف مساء.
إسبانيا - البرازيل، السابعة مساء.
ألمانيا - أوروجواي، السابعة مساء.
كرواتيا - اليابان، السابعة مساء.
تونس - بولندا، التاسعة والنصف مساء.
الدنمارك - البحرين، التاسعة والنصف مساء.
المجر - الرأس الأخضر، التاسعة والنصف مساء.
يذكر أن المنتخب الوطني بقيادة الإسباني قد حقق الفوز، أول أمس الأربعاء على تشيلي بنتيجة "35-29"، في إطار لقاءات الجولة الأولى من الدور التمهيدي.
ويلعب المنتخب الوطني في المجموعة السابعة رفقة منتخبات، السويد ومقودنيا وتشيلي، ويخوض مبارياته على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة.
وتقام البطولة بمشاركة 32 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، وتعد هذه النسخة هي رقم 27 في تاريخ المونديال.
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