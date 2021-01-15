مونديال اليد.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15-1-2021

تستأنف اليوم الجمعة الموافق 15-1-2021 مباريات الجولة الأولى من الدور التمهيدي ببطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، والتي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 13 يناير، وحتى 31 من الشهر ذاته.

ويستعرض " دوت الخليج" مواعيد مباريات اليوم ببطولة كأس العالم لكرة اليد:

قطر - أنجولا، الرابعة والنصف مساء.

إسبانيا - البرازيل، السابعة مساء.

ألمانيا - أوروجواي، السابعة مساء.

كرواتيا - اليابان، السابعة مساء.

تونس - بولندا، التاسعة والنصف مساء.

الدنمارك - البحرين، التاسعة والنصف مساء.

المجر - الرأس الأخضر، التاسعة والنصف مساء.

يذكر أن المنتخب الوطني بقيادة الإسباني قد حقق الفوز، أول أمس الأربعاء على تشيلي بنتيجة "35-29"، في إطار لقاءات الجولة الأولى من الدور التمهيدي.

ويلعب المنتخب الوطني في المجموعة السابعة رفقة منتخبات، السويد ومقودنيا وتشيلي، ويخوض مبارياته على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة.

وتقام البطولة بمشاركة 32 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، وتعد هذه النسخة هي رقم 27 في تاريخ المونديال.