الجبلاية تخاطب الفيفا لحسم موقف انتخابات اتحاد الكرة خلال أيام

تعقد اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد اجتماعا خلال أيام فى مقر الجبلاية بالجزيرة.

يأتي ذلك لمناقشة أبرز الملفات على الساحة الرياضية التى يأتي أبرزها مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا من أجل حسم موقف انتخابات مجلس إدارة الجبلاية بعد رفض مجلس الوزراء استثناء إجراؤها نهاية شهر يناير الجاري بسبب فيروس كورونا.

ويسعى مسؤولى الجبلاية إلى حسم الملف بشكل نهائي ووصول رد من الفيفا بتحديد موقف انتخابات اتحاد الكرة النهائى واجراؤها بعد انتهاء اولمبياد طوكيو من عدمه

وتلقت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد خطابا من قبل وزارة الشباب والرياضة بشأن الرد على طلب استثناء الجبلاية من قرار رئيس الوزراء بعدم إقامة اى جمعية عمومية للأندية والاتحادات الرياضية بسبب جائحة فيروس كورونا.

كانت اللجنة الثلاثية قد خاطبت وزارة الشباب والرياضة لنقل طلبها إلى رئيس الوزراء للموافقة على إجراء انتخابات اتحاد الكرة على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة جميع المشاركين في الجمعية العمومية.

وتضمن خطاب وزارة الشباب والرياضة صعوبة انعقاد الجمعية العمومية في ظل جائحة كورونا وأن الحكومة اتخذت إجراءات في كافة المناحى منها التعليم والصحة لتفادي زيادة أعداد المصابين.

خطاب وزارة الشباب والرياضة تضمن فحواه رفض استثناء الجبلاية من قرار عدم إقامة الانتخابات لاختيار مجلس الإدارة نهاية شهر يناير الجاري.

وسبق وأن أكد المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن تنسيقا يجرى حاليا مع كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل الاتفاق على ما هو في مصلحة الكرة المصرية في المقام الأول.

وناشد مجاهد الجميع برفض محاولات السعي نحو إثارة أي بلبلة أو ملاسنات لن تفيد الكرة المصرية شيئا ، مؤكدا ثقته في تقدير الجهات صاحبة الشأن للموقف من جميع جوانبه.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن عن تعيين لجنة ثلاثية لإدارة. شؤون اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد وعضوية احمد حسام عوض ومحمد الشواربي وتوجيه الشكر إلى اللجنة الخماسية المؤقتة السابقة برئاسة عمرو الجنايني.