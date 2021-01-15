نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات نارية بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تقام في الثانية والنصف من عصر السبت، مباريات الأسبوع التاسع بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث حيث يستضيف البدرشين صاحب المركز الثامن برصيد 9 نقاط نظيرة فريق أوسيم صاحب المركز الأخير برصيد 3 نقاط.
ويخرج كاسكادا الثالث برصيد 13 نقطة لملاقاة نظيرة فريق بشتيل التاسع برصيد 8 نقاط.
ويستضيف القومي صاحب المركز الثاني برصيد 17 نقطة فريق الصف الي يحتل المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط.
ويحل فريق الإتصالات المتصدر برصيد 19 ضيفا على فريق 6 أكتوبر الذي يتواجد بالمركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط.
ويخوض فريق حلوان العام الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط مواجهة هامة أمام فريق جينيس العاشر برصيد 6 نقاط.
بينما تأجل لقائي العياط والمعادي، ومستقبل وطن والصيد بسبب مشاركة أصحاب الديار بمسابقة كأس مصر.
ترتيب المجموعة الخامسة
1- الإتصالات 19 نقطة
2- القومي 17 نقطة
3- كاسكادا 13 نقطة
4- المعادي 13 نقطة
5- العياط 10 نقاط
6- أبو النمرس 10 نقاط
7- جولدي 9 نقاط
8- البدرشين 9 نقاط
9- بشتيل 8 نقاط
10- جينيس 6 نقاط
11- أكتوبر 6 نقاط
12- حلوان العام 5 نقاط
13- الصيد 5 نقاط
14- مستقبل وطن 4 نقاط
15- الصف 4 نقاط
16- أوسيم 3 نقاط