نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات نارية بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام في الثانية والنصف من عصر السبت، مباريات الأسبوع التاسع بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث حيث يستضيف البدرشين صاحب المركز الثامن برصيد 9 نقاط نظيرة فريق أوسيم صاحب المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

ويخرج كاسكادا الثالث برصيد 13 نقطة لملاقاة نظيرة فريق بشتيل التاسع برصيد 8 نقاط.

ويستضيف القومي صاحب المركز الثاني برصيد 17 نقطة فريق الصف الي يحتل المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط.

ويحل فريق الإتصالات المتصدر برصيد 19 ضيفا على فريق 6 أكتوبر الذي يتواجد بالمركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط.

ويخوض فريق حلوان العام الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط مواجهة هامة أمام فريق جينيس العاشر برصيد 6 نقاط.