نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد اقصاء البايرن تعرف على مباريات الدور الثالث لكأس المانيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة لم يتوقع أحد من مشجعي فريق بايرن ميونخ أن يتم اقصاءه من كأس المانيا، خصوصا حينما تأتي الخسارة أمام فريق من الدرجة الثانية، فقد استطاع فريق هولشتاين أن يفوز على البايرن ميونخ بركلات الترجيح محققا فوزا استثنائي على ملك المانيا، حيث انتهى الوقت الأصلي و الإضافي بالتعادل 2-2 مما أدى إلى اللجوء لضربات الحظ الترجيحية، واختتم هولشتاين مباريات الدور الثاني بالفوز على البايرن 6-5 بضربات الجزاء و بالتالي حجز مقعده في الدور الثالث.

مباريات الدور الثاني لكأس المانيا

ومن المقرر أن يبدأ الدور الثالث لكأس المانيا في مطلع الشهر القادم وقد تحدد موعد المباريات يوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير، ومن المقرر أن تكون المباريات كالتالي:

فولفسبورغ – شالكه

شتوتجارت – بوروسيا مونشغلادباج

فيردر بريمن – غورث فورث

يان ريغينسبورغ – كولن

لايبزيج – بوخوم

بوروسيا دورتموند – بادربورن

روت فايس إيسن – باير ليفركوزن

هولشتاين كيل – دارم شتات

تاريخ البايرن بكأس المانيا.

يذكر أن فريق البايرن ميونخ قد فاز ببطولة كأس المانيا 20 مرة، و يعتبر خروجه من الكأس أمام فريق من الدرجة الثانية هي المرة الثانية في تاريخه حيث كانت المرة الأولى منذ ما يقارب العشرون عاما، و بالنسبة للدخول في وقت إضافي فتعد المرة الأولى في تاريخ البايرن التي يلجأ فيها إلى الوقت الإضافي على مدار مشواره عبر السنين في تلك البطولة.

تاريخ كأس المانيا

تعتبر بطولة كأس المانيا من أهم البطولات في المانيا حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد بطولة البوندسليغا، وتقام بطولة كأس المانيا منذ عام 1952، و تظهر أهمية تلك البطولة بأن الفائز بها يتأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، و لم تُعرف تلك البطولة منذ البداية بكأس المانيا بل كانت تُعرف باسم كأس”تشامر” و التي كان ينسب اسمها إلى “هانز فون تشامر” “وأوستن”، و يعد “ميركوفوتاف” اللاعب صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات في تلك البطولة حيث شارك في 79 مبارة، كما يعد “اولفر كان” الحارس صاح الرقم القياسي أيضا في عدد المباريات.