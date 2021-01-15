أعلن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة إنبي، التي تنطلق بعد قليل، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز. وقرر هيثم شعبان أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: عامر عامر خط الدفاع: أحمد محسن - طارق سامي - سيف تقا - رجب بكار. خط الوسط: كوامي بونسو - محمود نبيل - محمد إبراهيم - شريف دابو خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - شادي حسين. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود شكري،محمد جمال، عبدالله محمود،محمد توني، محمد حسن ، ونفول كوبينا، وأحمد أمين اوفة، وعبد الرحمن بودي، مصطفى ميسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد ياسر ريان وشادي يقودان الهجوم.. تشيكل سيراميكا كليوباترا لمواجهة إنبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.