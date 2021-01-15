إصابة محمد بركات بـ فيروس كورونا

تأكد إصابة محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بفيروس كورونا بظهور إيجابية المسحة الطبية التي أجراها عقب شعوره ببعض الأعراض الخفيفة.

ويخضع مدير المنتخب الوطني للعزل المنزلي وتنفيذ البروتوكول الطبي وفقا للإجراءات المتبعة.

لقب بركات بـ ملك الحركات والزئبقي نتيجة لسرعته الكبيرة وتسجيله الأهداف الصعبة حيث كان احد اضلاع مثلث الرعب للجيل الذهبي بالنادي الأهلي برفقة محمد أبو تريكة وفلافيو .

بدأ بركات حياته الكروية في نادي السكة الحديد في سن 16 عاما بالفريق الأول وحاول النادي الأهلي ضمه خلال تلك الفترة إلا ان الإصابة حالت دون ذلك وبعدها انتقل لنادي الإسماعيلي ليسطر تاريخ جديد مع الدراويش

في تصريحات سابقة لـ عدلي القيعي مسؤول التعاقدات بالنادي الاهلي قال ان بركات كان اول مهمه وحاول ضمه بمبلغ 75 ألف جنيه في الوقت الذي كان يتعاقد مع الكبار ب 100 ألف و150 ألف إلا أن مغالاة ابو العلا فرحات أحد نجوم نادي السكة الحديد حال دون ضمه في ذلك الوقت .

قضي الزئبقي 4 مواسم في نادي الاسماعيلي وحقق بطولة الكأس المحلية والدورى المصري ثم انتقل الى نادي الاهلي السعودي عام 2002 ووصل الي جميع نهائيات البطولات التي لعبها الفريق وحقق بطولة الاندية العربية الموحدة الأولى لكرة القدم يناير 2002 أمام فريق الأفريقي

التونسي وسجل هدف المباراة الوحيد .

في موسم 2003-2004 انتقل الي الدوري القطري بالتحديد نادي العربي ولعب مع باتيستوتا الا ان الاصابة أطفأت توهج الزئبقي .

إيمان مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للنادي الأهلي بقدرات وإمكانيات بركات اجبر الأحمر على التعاقد معه

مانويل جوزيه هو أسطورة التدريب في النادي الاهلي وأفريقيا حيث حقق العديد من الانجازات ليست فقط على المستوى المحلي والقاري فقط وانما على المستوى الدولي باحتلاله المركز الثالث في مونديال كأس العالم للأندية

وكان يعتمد البرتغالي بشكل كبير علي محمد بركات في كل المباريات

بداية تاريخ جديد لمحمد بركات حينما وصل للنادي الاهلي موسم 2004-2005 مع بداية تشكيل فريق الاحلام لجماهير المارد الأحمر

وحقق بطولة دورى ابطال افريقيا وكان الزئبقي هداف البطولة برصيد 6 أهداف وأفضل لاعب محلي في القارة الافريقية .

على مدار تاريخ الزئبقي مع النادي الأهلي حقق بطولة الددورى المصري 7 مرات وبطولتى كأس مصر و6 بطولات للسوبر المصري وخمس بطولات دورى ابطال افريقيا

مع منتخب مصر نجح محمد بركات في حصد لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2006 وحقق جائزة افضل لاعب افريقي من هيئة البريطانية bbc عام 2005

بسبب الاصابة لم يشارك بركات في بطولتي أمم أفريقيا عام 2008 و2010 وكان الظهور الأخير له في مباراة الجزائر التي انتهت بنتيجة هدفين دون رد للفراعنة

ويتولى بركات منصر مدير الكرة بالجهاز الفني لمنتخب مصر الأول حاليا ولعب الفراعنة حتى الان في التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا 4 مباريات حقق الفوز في اثنتين وتعادل في مثلهم وحصد 8 نقاط في صدارة المجموعة .