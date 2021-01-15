تشكيل بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب في الدوري

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيله الذي يخوض مباراة المقاولون العرب التي تنطلق في الثانية والنصف ظهر اليوم بملعب الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة السابعة من الدوري الممتاز. وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي خط الدفاع: أحمد فتحي - علي جبر - أحمد سامي - طارق طه خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عمر جابر خط الهجوم: إيريك تراوري ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - إسلام عيسى - دودو الجباس - محمود حمادة - أحمد توفيق - جون أنطوي - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - أحمد الشيخ

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