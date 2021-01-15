لاعبة منتخب مصر للريشة الطائرة: لا نستطيع العودة من تايلاند بسبب تعسف الإجراءات

نشرت هادية حسني لاعبة المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن بعثة المنتخب الوطني في تايلاند لا تستطيع العودة إلى القاهرة بسبب تعسف في الإجراءات.

وشاركت مصر في بطولة تايلاند الدولية للريشة الطائرة بثلاثة لاعبين هما هادية حسني وضحى هاني وأدهم حاتم الذي لم يستطع خوض أي مباراة بسبب شكوك متعلقة حول اصابته بفيروس كورونا من اللجنة الطبية للبطولة الأمر الذي أدى إلى عزله عن الفريق لمدة عشرة أيام.

وأكدت هادية حسني أن اللاعب "أدهم حاتم" سليم لأن المسحة التي أثبتت ايجابيتها تم اعادتها مرة آخرى وجاءت النتيجة سلبية وأيضا تم عمل مسحة أخرى داخل المستشفى وجاءت هي الآخرى سلبية ولا يوجد عليه أية أعراض ، ولكن تم الإصرار على عزل اللاعب وتطبيق البروتوكول.

وأضافت "حسني" أن الأيام الماضية كانت صعبة جدًا على الفريق وبعد أن كان هدفهم المشاركة في جميع مباريات البطولة أصبح الآن هدفهم هو العودة سالمين إلى مصر وخروج أدهم حاتم من المستشفى.

ووجهت هادية حسني الشكر للاتحاد المصري للريشة الطائرة برئاس هشام التهامي والسفارة المصرية في تايلاند التي حاولت جاهدة مساعدة البعثة المصرية ولكن لابد إتباع البروتوكول الخاص بالعزل وانتظار انتهاء مدة العشر أيام حتى يخرج اللاعب أدهم حاتم من المستشفى.