نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل -إصابة محمد بركات مدير المنتخب بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المنتخب الوطني الأول عن إصابة محمد بركات مدير الفراعنة بفيروس كورونا بعد إيجابية المسحة التى أجراها.

وتأكد اصابة محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بفيروس كورونا بظهور إيجابية المسحة الطبية التي أجراها عقب شعوره ببعض الأعراض الخفيفة.

ويخضع مدير المنتخب الوطني للعزل المنزلي، وتنفيذ البروتوكول الطبي وفقا للإجراءات المتبعة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كل من كينيا وجزر القمر ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.