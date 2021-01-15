جاء هدف بيراميدز عن طريق أحمد سامي في الدقيقة 43 من عمر المباراة.

وبدأ بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي خط الدفاع: أحمد فتحي - علي جبر - أحمد سامي - طارق طه خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عمر جابر خط الهجوم: إيريك تراوري ويحتل فريق بيراميدز المركز السادس في جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 9 نقاط بينما جاء فريق المقاولون العرب في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري الممتاز.. بيراميدز يتقدم على المقاولون بهدف في الشوط الأول.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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