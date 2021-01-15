تحدث اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عن دور شركة استادات القابضة في تطوير استاد المدينة وتحويله إلى نادي سيتي كلوب ليضاهي أفضل الأندية الحديثة العالمية.
قال نور الدين في تصريحات صحفية: " أشكر الشركة الوطنية استادات التي تمكنت من تحويل استاد المدينة إلى نادي يوجد به كافة الإمكانيات".
وأضاف : "محافظة كفر الشيخ أصبحت الآن تمتلك ناديا يضاهي أكبر الأندية نظرا لما تم توفيره من إمكانيات لتقديم هذا النموذج الرائع".
وتابع: "أشكر شركة استادات على دورها المجتمعي في المحافظة الذي لم يقتصر دورها فقط داخل استاد المدينة، بل امتد لتحملها تكلفة تجديد الحديقة الرئيسية للمدينة".
وأتم : " وجود نادي بحجم سيتي كلوب في المدينة أحدث طفرة كبيرة في المحافظة ككل ومنحنا تنفس كبير وبات لنا شكل مختلف".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ كفر الشيخ يشكر شركة استادات بعد إنشاء نادى سيتي كلوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.