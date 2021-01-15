شوبير ينعى حسنين حمزة مدلك المنتخب الوطني

نعى الكابتن احمد شوبير حارس مرمي النادي الاهلي السابق، وفاة حسنين حمزة مدلك المنتخب الوطني لما يقرب من 40 عاما

وكتب شوبير عبر تويتر قائلا "‏إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

البقاء لله.. توفي إلي رحمة الله تعالي صباح اليوم الكابتن حسنين حمزة، مدلك المنتخب مصر الوطنى لكرة القدم على مدار 40 عام، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان ".

وأعلن اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد عبر الصفحة الرسمية وفاة حسنين حمزة مدلك منتخب مصر الوطنى.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا جاء على النحو التالي:

لقي حسنين حمزة مدلك المنتخب الوطني لما يقرب من 40 عاما وجه ربه صباح اليوم إثر أزمة صحية تاركا إرثا ضخما من محبة كل من تعاملوا معه من أسرة الاتحاد المصري لكرة القدم ومنتخباته الوطنية.

ويعد الراحل الكبير شاهدا على انجازات الكرة المصرية ، حيث كان عضوا بالجهاز الطبي للمنتخب الأوليمبي خلال دورتي لوس أنجلوس 1984 وبرشلونة 1992 الأولمبيين والمنتخب الوطني الأول في كأسي العالم 1990 و 2018 بالإضافة إلى مشاركته المنتخب الوطني مع إحرازه أربعة كئوس أمم أفريقية أعوام 1998 و 2006 و 2008 و 2010.

والاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ورؤساء وأعضاء لجان الاتحاد ومديرو الإدارات وأفرع الاتحاد والعاملون بها والأجهزة الفنية والطبية والإدارية للمنتخبات الوطنية ينعون ببالغ الحزن الراحل الذي كان وسيظل أحد العلامات البارزة في المنتخبات الوطنية ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الصالحين ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا وأهله وكل محبيه الصبر الجميل .. و "إنا لله وإنا إليه راجعون".