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تشكيل وحكام مباراة زد ومنتخب السويس بالقسم الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق زد لقاء منتخب السويس بعد قليل بالجولة التاسعة للقسم الثاني بتشكيل مكون من  وليد توفيق - محمد أحمد (كماتشو) - إسلام رمضان - عمر رجب - شريف أشرف - كريم بدير - يوسف حسن - كليف مانديرا عمر محمد - محمد حمدي - نانا انطوي. 

بدلاء زد: سعيد محمود - حسني زكي - إسلام خالد (الفار) - رضا الويشي - رجب حسن - إسلام عبد الغني - محمد محمود - أحمد عادل - علي جمال. 

تشكيلة منتخب السويس: محمود أحمد (كوكو) - كريم يكن - إبراهيم بكر - أحمد فتحي - أحمد سيد - أحمد فتحي - عماد علاء - رفعت طارق - أحمد حسين - أبو النصر حلمي.

بدلاء منتخب السويس: محمد عاطف - أحمد زغلول - أحمد فوزي - يوسف محمد - مصطفي علي - محمد محمود - محمد علاء - محمود علي - مصطفي حافظ.

طاقم تحكيم المباراة:

نادر قمر الدولة (حكم ساحة)

ايمن دعبس (مساعد أول)

أحمد يوسف (مساعد ثاني)

محمد إسماعيل (حكم رابع)

يسري عرفة (مراقب المباراة) 

عزت الكاشف (مراقب الحكام)

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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