موسيماني يحذر لاعبيه من الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يحذر لاعبيه من الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حذر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبيه من الإصابة بفيروس كورونا في الفترة المقبلة.
وعقد موسيماني جلسة مع طبيب الأهلي الدكتور أحمد أبو عبلة في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وطلب منهم تحذير اللاعبين من كثرة الخروج والاختلاط خوفًا من إصابة أي لاعب بفيروس كورونا قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في قطر مطلع الشهر المقبل.
ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي بعد غد الأحد على ستاد المكس بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد ١٦ نقطة بفارق الأهداف عن غريمه ومنافسه الزمالك.