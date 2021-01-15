نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات أسينسيو بعد الخروج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد ، عقب إقصاء فريقه من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على يد أتلتيك بلباو إن الفريق يشعر بـ"الحزن والغضب" بسبب الهزيمة.

وقال أسينسيو في تصريحات لمحطة موفيستار عقب الهزيمة أمام بلباو 1-2: "لعبوا بشكل جيد ونحن واجهنا مشكلات في البداية، كان الأمر معقداً، نشعر بالحزن والغضب لأننا كنا نريد التأهل ولكن هذه هي كرة القدم وعلينا المضي قدماً".

ورغم الهزيمة أشار أسينسيو إلى أن فريقه لديه أهداف أخرى الآن عليه أن يركز عليها.