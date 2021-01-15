الأهلي يعزل لاعبيه قبل مونديال الأندية

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أحمد جودة - القاهرة - يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إقامة معسكر مغلق للفريق بعد لقاء بيراميدز والمقرر إقامته يوم 26 يناير الجاري في الدوري المصري الممتاز، من أجل عزل لاعبيه قبل رحلة قطر للمشاركة في مونديال الأندية خوفاً من حدوث أي إصابات بفيروس كورونا بين لاعبي الفريق.

وعانى الأهلي من هذا الموضوع خلال الفترة الماضية بعدما ضرب فيروس كورونا عدة نجوم على رأسهم عمرو السولية ورامي ربيعة ومحمد مجدي قفشة ومحمد هاني ومحمود عبدالمنعم كهربا.

واستقر مجلس إدارة النادي الأهلي، على سفر الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالقلعة الحمراء مع بعثة المارد الأحمر، كإجراء إضافي ضمن خطة مواجهة جائحة كورونا في مونديال الأندية.

ولم يستقر الأهلي على موعد سفره إلى قطر ولكنه سيتم توفير طائرة خاصة للفريق مع سفر محمود الخطيب رئيس النادي كرئيس للبعثة.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم للأندية في قطر، في الفترة ما بين 1 إلى 11 فبراير المقبل.