نجم اتلتيك بلباو: أتمنى عدم رؤية ميسي في السوبر الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - تمنى نجم أتلتيك بلباو عدم رؤية ليونيل ميسي قائد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الأحد القادم.

ويلتقي برشلونة مع بيلباو، في نهائي كأس السوبر الإسباني، بعدما نجح أتلتيك بيلباو في إقصاء ريال مدريد، بالفوز عليه بنتيجة 2-1.

وأضاف مارتينيز "ستكون مباراة أخرى صعبة أمام خصم كبير عانينا أمامه على أرضنا في الليجا.نتمنى ألا يتمكن ميسي من اللحاق باللقاء، وبذلك سيكون لدينا المزيد من الخيارات".

وأكد اللاعب أن هذا الانتصار يمثل "فرحة كبيرة بعد المعاناة الكبيرة أمام فريق كبير بحجم ريال مدريد".

وتابع "بالعمل والتضحية حققنا ما كنا نصبو إليه وهو الوصول لنهائي السوبر الإسباني".