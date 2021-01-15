نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات مدرب أتليتك بلباو بعد التأهل إلى نهائي السوبر الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح مارسيلينو جارسيا تورال المدير الفني لأتلتيك بيلباو عقب تأهل فريقه لنهائي كأس السوبر الإسباني إنه سيكون من "الرائع" التتويج باللقب بعد الفوز على ريال مدريد وبرشلونة الذي يواجهه في النهائي.

وتغلب بيلباو على ريال مدريد 2-1 أمس الخميس، على ملعب لا روزاليدا في نصف نهائي السوبر.

وقال جارسيا تورال في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "الآن يأتي وقت التعافي ثم علينا أن نخوض تلك المباراة (أمام برشلونة) بأكبر حافز وقناعة".

وأوضح: "هذا الانتصار سيزيد من ثقة اللاعبين وسيكون بالتأكيد بداية طريق لنا".

وأبدى المدرب سعادته بأداء فريقه مشيرا إلى أنه "ربما لم تكن الأمور تسير معه هذا الموسم على نحو جيد لكنه يخوض هذه البطولة كفرصة جيدة لإثبات قدرات الفريق وإظهار ولائه للنادي والجمهور الذي يرغب في الشعور بالفخر به".

وعن مجريات مواجهة المباراة أقر مارسيلينو بأن فريقه "عانى في الشوط الأول"، لكنه كانت لديه الفرصة لإنهاء المباراة منتصرا بهدفين نظيفين.

وحول النهائي أمام برشلونة الأحد المقبل قال: "يجب الدفاع بشكل أفضل" عما فعل الفريق في مواجهة البارسا في الليجا في أول مباراة للفريق تحت قيادته، التي انتهت بهزيمته 3-2.