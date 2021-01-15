نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم تورينو على أعتاب ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان الإيطالي بات قريبًا للغاية من إعلان التعاقد مع أحد النجوم الذين تعاقد معهم في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن الفرنسي سواليهو ميتي نجم خط وسط تورينو وصل إلى مقر ميلان من أجل الخضوع للكشف الطبي تمهيدًا للتوقيع على العقود.

وأكد الموقع الإيطالي أن تقارير إيطالية كانت أوضحت أن الصفقة ستكون بصيغة الإعارة لمدة 6 أشهر مع أحقية الشراء في يونيو المقبل بإجمالي يتراوح من 8 إلى 9 ملايين يورو فقط.

وألمح الموقع الإيطالي أن ميلان عانى خلال الموسم الحالي من كثرة الإصابات بين لاعبي خط الوسط، حيث إنه يفتقد جهود إسماعيل بن ناصر حاليًا بسبب إصابة عضلية بينما التقط رادي كرونيتش عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن ميلان يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة يليه إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 37 نقطة.