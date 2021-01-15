الرياضة

موسيماني يعقد جلسة مطولة مع لاعبي الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم الجمعة؛ استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية التي يرغب في تنفيذها خلال المران، ومطالبة اللاعبين بمزيد من التركيز في المباريات المقبلة في الدوري بداية من مواجهة فريق البنك الأهلي.

ويلتقي الأهلي مع فريق البنك الأهلي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة في بطولة الدوري الممتاز.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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