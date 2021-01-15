نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا: الهلال السعودي يعلن تجديد عقد نجم الفريق لمدة 4 مواسم قادمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمكنت إدارة الكرة بنادي الهلال السعودي من حسم ملف التجديد لقائد فريق الهلال ونجم الكرة السعودية، سلمان الفرج، والذي يعد اهم اللاعبين بالكرة السعودية خلال الفترة الحالية، واكد النادي إن اللاعب مازال ضمن صفوف الزعيم خلال الفترة القادمة، بعد انتهاء إجراءات التجديد مع اللاعب.

الهلال السعودي يعلن تفاصيل تجديد عقد سلمان الفرج

وأوضحت صحيفة “الرياضية السعودية” خلال وقت سابق، إن إدارة الهلال نجحت في التوصل إلى الاتفاق النهائي، والحفاظ على خدمات اللاعب الدولي لمدة اربع سنوات قادمة، لينتهي بذلك الجدل الكبير الذي انتشر في الفترة الماضية بشان خروج اللاعب من صفوف الفريق، والانتقال إلى نادي سعودي آخر خلال الفترة المقبلة.

والجدير بالذكر بإن عقد سلمان الفرج الحالي مع النادي كان ينتهى عقده خلال يونيو القادم، وهو الأمر الذي دفع العديد من الأندية السعودية والأندية الخليجية، من اجل الحصول على خدمات اللاعب وقائد فريق الهلال، ولكن إدارة الفريق الهلالي قد نجحت أخيرا في حسم الأمر وإنهاء الطلبات المادية للاعب، ليحسم ذلك التعاقد مصير سلمان الفرج بالاعتزال داخل صفوف الزعيم

الهلال يحسم الجدل بشأن راتب سلمان الفرج

بحسب ما ذكرته الصحف السعودية فإن الطرفان قد اتفقا أخيرًا على استمرار اللاعب الدولي، بعقد يمتد إلى أربعة سنوات قادمة مقابل راتب سنوي، يعد هو الأكبر و الأغلى لأي لاعب سعودي في الوقت الحالي، حيث سيصل راتب سلمان الفرج الجديد مع نادي الهلال إلى نحو 10 مليون ريال سعودي في الموسم الواحد، أي نحو 40 مليون ريال في المواسم الأربعة المقبلة.

والجدير بالذكر بأن العديد من الأندية السعودية كانت تحلم بالحصول على خدمات “سلمان الفرج” في الفترة الحالية، وعلى رأسها نادي النصر السعودي، ولكن إدارة الزعيم قد تدخلت وحسمت الأمر وأعلنت عن تجديد عقد سلمان الفرج مع النادي.