طلائع الجيش يحقق أول فوز في الدوري على حساب وادي دجلة.. فيديو

جاء هدف طلائع الجيش والمباراة الوحيد عن طريق أحمد سمير في الدقيقة 62، من ركلة جزاء.
وصعد طلائع الجيش إلى المركز الـ 17 في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 4 نقاط، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند النقطة السادسة في المركز الـ 15.
يذكر أن مجلس إدارة طلائع الجيش، أعلن مؤخرا موافقته على رحيل طارق العشري بسبب سوء النتائج، وتعيين عبد الحميد بسيوني خلفا له.
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