أحمد حسن يهنئ الحضري بعيد ميلاده: عقبال العمر كله يا سد

هنأ نجم كرة القدم المصرية، اللاعب أحمد حسن، عصام الحضري بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق أحمد حسن، قائلا: "احد اساطير كرة القدم المصرية، عشرة العمر والسنين والانجازات والنجاحات، كل سنة وانت طيب يا حضري وعقبال العمر كله يا سد".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعي السوشيال ميديا، وتمنوا للحضري عام سعيد.

وكان وجه أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق رسالة دعم لـ منتخب مصر لكرة اليد قبل ساعات من انطلاق المباراة الافتتاحيه لـ بطولة كأس العالم 2021 والتي تقام بمصر في الفترة من 13 يناير جتي 31 يناير.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " :"منتخب مصر يفتتح مونديال العالم لليد بمواجهة تشيلي، كل الدعم".