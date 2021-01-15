رسميًا .. الأسطورة روني يعتزل كرة القدم ويتولى تدريب ديربي كاونتي

أعلن نادي ديربي كاونتي الإنجليزي اليوم الجمعة اعتزال واين روني، الهداف التاريخي للمنتخب ذاته، وتعيينه مدربا للفريق بشكل دائم بدوري الدرجة الأولى.

وأكد ديربي كاونتي في بيان رسمي إن روني البالغ من العمر 35 عامًا سيشغل منصب المدير الفني للفريق بعقد يمتد لعامين ونصف حتى صيف 2023.

وكان روني تولى تدريب ديربي كاونتي بشكل مؤقت في نهاية نوفمبر الماضي، بعد أن انفصل المدرب السابق فيليب كوكو عن النادي في وقت سابق من ذلك الشهر.

وأشرف روني على تسع مباريات لفريق ديربي، ليحقق ثلاثة انتصارات وأربع تعادلات مقابل تلقي هزيمتين، قبل أن يختار اعتزال لعب كرة القدم من أجل التركيز على واجباته كمدرب.

سجل روني 53 هدفا في 120 مباراة مع المنتخب الإنجليزي ليصبح الهداف التاريخي للأسود الثلاثة، كما أنه ثاني أكثر اللاعبين مشاركة مع إنجلترا بعد الحارس بيتر شيلتون الذي شارك في 125 مباراة.

كما يعد روني الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد، الذي فاز معه بخمسة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي خلال الفترة التي قضاها معه والتي بدأت في 2004، بعد انتقاله من إيفرتون، وانتهت في 2017.

يُذكر أن أول مباراة سيخوضها روني كمدير فني دائم لديربي كاونتي ستكون غدا السبت على أرضه أمام روثيرهام يونايتد ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين لتشامبيونشيب.