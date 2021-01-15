بدون راحة.. معسكر مغلق لسيراميكا كليوباترا استعدادًا لطلائع الجيش

قرر الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا الدخول في معسكر مغلق غدًا استعدادًا لمباراة طلائع الجيش بالأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدوري العام.
وفضل هيثم شعبان المدير الفني للفريق، الدخول لمعسكر مغلق من أجل الاستعداد لمباراة طلائع الجيش المقرر إقامتها يوم الإثنين القادم على ملعب السويس ضمن فعاليات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام.
ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد ثماني نقاط .
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