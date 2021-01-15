رسميا.. تأجيل انتخابات رئاسة نادي برشلونة بسبب كورونا

أعلن نادي برشلونة الإسباني منذ قليل، تأجيل الانتخابات الرئاسية للنادي بشكل رسمي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان مقررًا أن تقام الانتخابات في نادي برشلونة الإسباني على مقعد الرئيس يوم 24 يناير المقبل.

نادي برشلونة أعلن أنه بعد التشاور مع الحكومة الكتالونية، تأكد عدم إمكانية إقامة الانتخابات في موعدها المحدد، بسبب الظروف الخاصة بفيروس كورونا والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بعدم الخروج أو الدخول لبرشلونة.

وقال نادي برشلونة بأنه سيتم تقييم الوضع الصحي مع الحكومة البريطانية، لتحديد موعد جديد للانتخابات.