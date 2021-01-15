نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول موقفة من سياسة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها صلاح لقناة بي إن سبورتس أكد صلاح أنه يرغب في خوضجميع المباريات ولا يريد أن يرتاح مثل السياسة التي يتبعها كلوب في الكثير من المباريات.

وأنهى أنه يرغب في الحصول مع فريقه على جميع البطولات التي ينافس عليها الريدز بالإضافة إلى سعيه تحطيم الكثير من الأرقام القياسية وتخليد إسمه.