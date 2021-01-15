نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشباب السعودي يستقر على إبقاء هرنانديز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي في طريقها للإستمرار على كارلوس هرنانديز في منصب المدير الفني للفريق بعد تعيينه مدرب مؤقت خلفا لبيدرو كايشينيا.

وأكدت بعض المصادر الصحفية السعودية أن هرنانديز حصل على الثقة من مجلس إدارة الفريق بعد النتائج المميزة التي حققها مؤخراً ما يجعل تعيين مدير فني جديد أمر مستبعد.

يُذكر أن الشباب كان قد أقال كايشينيا من منصبه بعد الفشل في الوصول إلى نهائي البطولة العربية والخروج على يد فريق نادي الاتحاد بهدفين مقابل هدف إياباً.