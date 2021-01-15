مروان محسن يشارك في تدريبات الأهلي

وشارك مروان محسن في المران الجماعي بعد الانتهاء من تنفيذ برنامج تأهيلي مصغر عقب تعافيه من فيروس كورونا.

وأجرى مروان محسن مسحتين وجاءت النتيجة سلبية، وتم التأكد من سلامته طبيا، وخضع لبرنامج تأهيلي قبل انتظامه اليوم في المران الجماعي.

واستأنف الاهلي تدريباته عصر اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس.

ويستعد الفريق لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها بعد غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة في بطولة الدوري الممتاز.