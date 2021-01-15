نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “استقبل” تردد قناة السعودية الرياضية لمشاهدة مباريات الدوري السعودي 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من مُحبي كرة القدم في الوطن العربي عامة وفي السعودية خاصة على تردد القنوات الخاصة بعرض المحتوى الرياضي من مباريات واستديوهات تحليلية، وهناك مجموعة من القنوات الرياضية السعودية التي يرغب العديد من الأشخاص في استقبالها على الأجهزة الخاصة بهم لكي يستمتعون بمشاهدة كافة المباريات والبطولات التي تعرضها مثل قناة السهودية الرياضية 1 وقناة السعودية الرياضية 2 وقناة السعودية الرياضية 3 وقناة السعودية الرياضية 4، واليوم سوف نتطرق بالحديث عن تردد قنوات السعودية الرياضية تابعونا.

تردد قنوات السعودية الرياضية

هي مجموعة من القنوات التي تهتم بالجانب الرياضي في المملكة وتعرض الكثير من البرامج الرياضية، والاستديوهات التحليلية على يد متخصصين بكرة القدم، بالإضافة إلى بث المباريات والبطولات المحلية والدولية.

تردد قناة السعودية الرياضية الأولى (تردد قناة السعودية الرياضية 1)

هي واحدة من ضمن القنوات الرياضية السعودية التي تسعى لإرضاء كافة مُحبي وعشاق كرة القدم ليس على مستوى المملكة بل على مستوى العالم بأكمله، وتعرض مجموعة من البرامج التي تستضيف لاعبي كرة القدم بالإضافة إلى امتلاكها العديد من الاستديوهات التحليلية، لذا سوف نوضح لكم ترددها خلال الجدول التالي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معدل التصحيح نايل سات 12284 عمودي 27500 5/6 عرب سات 12149 أفقي 27500 5/6

تردد قناة السعودية الرياضية الثانية (تردد قناة السعودية الرياضية 2)

يوجد العديد من القنوات الرياضية السعودية ومن ضمنها السعودية الرياضية الثانية والتي تبث محتواها على مدار اليوم دون توقف وتستخدم أفضل أجهزة لضمان بث محتواها بصورة جيدة وصوت نقي، وتمتلك مجموعة من الاستديوهات التحليلية التي تُبث عقب كل مباراة بالإضافة إلى حصولها على حق بث المباريات التي لا تبث على كل القنوات، لذا إليكم ترددها خلال ما يلي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معدل التصحيح نايل سات 12284 عمودي 27500 5/6 عرب سات 12149 أفقي 27500 5/6 بدر سات 10810 عمودي 27500 3/4

تردد قنوات السعودية الرياضية لبث مباريات الدوري السعودي 2021

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الرمز التصحيح القناة نايل سات 1228412149 عمودي vأفقي H 27500 5/6 السعودية الرياضية 1 و2 و3 و4 عرب سات 1214912015 أفقي Hعمودي V 27500 5/6 ياه سات 1241811746 عمودي Vأفقي H 27500 5/68/9

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

أما عن مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم فانطلقت منذ قلبل مباراة الرائد ونادي النصر والتي انطلقت في تمام السادسة و 10 مساءاً بتوقيت الرياض عبر قناة السعودية الرياضية 3 وتنطلق بعد ساعتين مباراة الأهلي والهلال والتي ستُذاع عبر قناة السعودية الرياضية 1.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2021

وفي نهاية المقالة ننقل لكم جدول ترتيب الدوري السعودي والذي يتم تحديثه بشكل دوري مستمر لحظة بلحظة:

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 12 7 4 1 18 8:20 12 25 2 الشباب 13 7 4 2 17 16:22 6 25 3 الأهلي 12 7 1 4 18 20:19 -1 22 4 التعاون 13 5 6 2 17 7:15 8 21 5 الاتحاد 13 5 6 2 17 11:15 4 21 6 أبها 13 6 2 5 17 16:17 1 20 7 الوحدة 13 6 2 5 17 15:16 1 20 8 الإتفاق 13 5 3 5 17 21:20 -1 18 9 القادسية 13 5 3 5 17 20:19 -1 18 10 الفتح 13 5 2 6 17 22:21 -1 17 11 النصر 0 - 0 13 4 3 6 17 18:18 0 15 12 الفيصلي 13 3 5 5 17 19:16 -3 14 13 الرائد 0 - 0 13 3 5 5 17 17:14 -3 14 14 الباطن 13 3 4 6 17 21:19 -2 13 15 العين 13 3 1 9 17 26:15 -11 10 16 ضمك 13 2 3 8 17 24:15 -9 9

إلى هنا نكون وصلنا لنهاية مقال تردد القنوات الرياضية السعودية وأوضحنا لكم كل ما يخصهم ونود أن يكون نال اعجابكم.