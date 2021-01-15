موسيماني يركز على الجانب الخططي في مران الأهلي

منح بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبي الفريق وحدات تدريبية متنوعة في مران اليوم الجمعة؛ استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها بعد غدٍ الأحد في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
شهد مران اليوم التركيز على الجانب الخططي؛ استعدادا للمواجهة المقبلة في المسابقة المحلية.
ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا السبت عقب خوض المران الأخير؛ استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقرر إقامتها على استاد حرس الحدود بالمكس.
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