أخصامي مرعوبين.. رسالة قوية من بيراميدز لـ فرق الدوري المصري

احتفل فريق بيراميدز بالفوز علي المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الممتاز.

ونشرت صفحة بيراميدز الرسمية عبر الفيس بوك " أنا اسمي بيرعب أي دولة، أخصامي مني مرعوبين! "

افتتح بيراميدز التسجيل عن طريق أحمد سامي في الدقيقة 43 من عمر المباراة.

وفي الشوط الثاني تمكن رمضان صبحي من إضافة الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 61، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة 93 تمكن هيثم الجويني من تسجيل هدف المقالون الوحيد.

وبدأ بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي خط الدفاع: أحمد فتحي - علي جبر - أحمد سامي - طارق طه خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عمر جابر خط الهجوم: إيريك تراوري

وبهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 12 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 4 نقاط في المركز الـ 16.