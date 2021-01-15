مستقبل فرانك لامبارد في خطر مع تشيلسي

وبحسب ما نشرته "ميل سبورت" البريطانية فإن تشيلسي سيواجه رحلة لا بد من الفوز فيها بداية من مباراته ضد نادي فولهام السبت القادم والذي من الممكن أن يتحدد من خلالها مستقبل لامبارد كمدرب لتشيلسي والتي قد تصل إلى إقالة المدربين في وقت مبكر من الموسم إذا لم تسر الأمور بالشكل المأمول للفريق.
وقال وليام جالاس زميل لامبارد السابق، إن فرانك رمز كبير للنادي كلاعب وأمل كبير كمدرب شاب لديه الخبرة والطاقة الإيجابية وحب الجماهير ولكنه سيكون "في موقف خطر جدا" إذا إستمر الفريق بهذا المستوى السيئ.
جالاس، الذي قضى خمس سنوات في تشيلسي وانضم إلى النادي في نفس العام مع لامبارد ، يشعر أن اللاعب البالغ من العمر 42 عامًا في "خطر" بالنظر إلى المبلغ الذي أنفقه النادي على الانتقالات.
وأضاف "لقد أنفقوا الكثير من المال لذلك يريد المجلس أن يرى تشيلسي يفوز بالدوري الممتاز. اعتقدت هذا الموسم أن لديهم فرصة كبيرة للفوز بها ، لكن في الوقت الحالي أنا متأكد من أن مجلس الإدارة ليس سعيدًا بالنتائج ولهذا أنا متأكد من أن فرانك في وضع خطير. إنه يحتاج إلى المحاولة والانتهاء من المراكز الثلاثة الأولى أو الفوز بالدوري الممتاز.
وحثه جالاس ، الذي خاض 225 مباراة للنادي وفاز بثلاث ألقاب إلى جانب لامبارد ، على "إيجاد حل سريع" وأضاف أن المدرب لم يجد بعد الإعداد المناسب الذي يناسب لاعبيه الجدد.
وكانت الخسارة المحزنة لتشيلسي 3-1 أمام مانشستر سيتي مثيرة للقلق بشكل خاص بالنسبة لتشيلسي في المرة الأخيرة، وعانى الفريق في السابق من هزيمة معنوية 3-1 أمام غريمه اللندني أرسنال ايضا، الذي كان يصارع ايضا لبقاء في أسفل ترتيب البريمير ليج.
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