تشكيل الأهلي أمام الهلال في الدوري السعودي.. عمر السومة يقود الهجوم

أعلن الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق أهلي جدة، تشكيل فريقه لمواجهة الهلال، في قمة الجولة الثالثة عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين" الدوري السعودي". وجاء تشكيل الأهلي كالآتي: في حراسة المرمى: محمد الربيعي. خط الدفاع: لوكاس ليما – محمد آل فتيل – معتز هوساوي – يزيد البكر. خط الوسط: ليوبومير فيجسا – علي الأسمري – حسين المقهوي. خط الهجوم: أليكساندرو ميتريتا – عمر السومة – صامويل أوسو. ويحتل الهلال المركز الأول برصيد 25 نقطة، فيما يحتل أهلي حدة المركز الثالث برصيد 22 نقطة.

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