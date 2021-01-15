الشارقة يعزز صدارته للدوري الإماراتي بالفوز على اتحاد كلباء.. فيديو

جاء هدف الشارقة والمباراة الوحيد عن طريق أوتابيك شوكوروف في الدقيقة 36 من عمر المباراة.
اتحاد كلباء كان الأفضل خلال المباراة حيث استحوذ على الكرة بنسبة بلغت 61 %، وسدد 14 تسديدة من تسديدتين على المرمى، لكنه فشل في هز الشباك.
في المقابل يطمح سدد الشارقة 9 تصويبات منهم 3 على المرمى.
وبهذا الفوز عزز الشارقة صدارته للدوري الإماراتي حيث وصل للنقطة 32، بفارق 5 نقاط عن الجزيرة صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد اتحاد كلباء عن النقطة 19 في المركز السابع
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