مونديال اليد ..كورونا يضع منتخب البرازيل في ورطة قبل مواجهة إسبانيا

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة اليد اليوم الجمعة عن إصابة فيليبي بورجيس لاعب المنتخب بفيروس كورونا المستجد قبل ساعات من مواجهة منتخب اسبانيا في مونديال اليد بمصر 2021.
ووقع المنتخب البرازيلي في ورطة كبيرة بعد إصابة بورجبس حيث سيواجه منتخب اسبانيا خلال لقاء اليوم بجناح أيسر واحد طوال المباراة وهو كليبر دي أندرادي، لاعب تاوباتي.
واستدعي الجهاز الفي لمنتخب البرازيل الجناح الأيسر جيليرمي تورياني،ليصل غدا الي القاهرة ليحل بديلا للاعب فيليبي بورجيس،بعد اصابته بالفيروس.
وتشارك كل من البرازيل وإسبانيا ضمن المجموعة الثانية في المونديال، بجوار تونس وبولندا اللتين ستتواجهان أيضا مساء الجمعة.
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