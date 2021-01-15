تحدث حلمي طولان مدرب الزمالك الاسبق وإنبي الحالي، عن إمكانية التفريط في أسامة جلال مدافع الفريق لصالح نادي الزمالك . وقال طولان في تصريحات تلفزيونية إن قرار التفريط في أسامة جلال في يد إدارة نادي إنبي وليس أنا. وشدد طولان أنه ليس لديه أي مانع في رحيل اللاعب إلى نادي الزمالك. وتابع: أشجع اللاعبين الصغار فى تحقيق أحلامهم واهدافهم ، فإسلام جلال له الحق فى البحث عن مستقبله، مثلما فعل "افشة" بالانضمام لنادي الإهلي. واختتم: شرف لي انضمام مصطفى فتحي لفريق إنبي وهذا لاعب كبير ولديه موهبه خاصة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنبي: لا نمانع انتقال أسامة جلال لـ الزمالك ..ونرحب بـ مصطفى فتحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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