نجم منتخب السويد: مجهود مصر في تنظيم بطولة العالم رائع

أعرب هامبوس فان، نجم المنتخب السويدي والمتوج بجائزة أفضل لاعبي مباراة فريقه أمام مقدونيا الشمالية عن سعادته بفوزه بهذه الجائزة، مشددا كذلك على سعادته بفوز فريقه بأولى مبارياته في البطولة.

وأبدى الجناح السويدي تعاطفه مع الفريق المقدوني مشددا على أن المواجهة كانت صعبة بالنسبة لهم حيث وصلوا لمصر في ساعة متأخرة من الليلة السابقة، ولم ينالوا الوقت الكافي للتحضير للمباراة.

وأضاف فان: "المواجهة كانت صعبة كذلك بالنسبة لنا بسبب ظروف فيروس كورونا، أعتقد أننا قمنا بالتحضير للمباراة وخطة اللعب بشكل جيد وخاصة تعاملنا مع اللاعب المقدوني ستويانتش ستويلوف، هو لاعب جيد جدا، اضطررنا للركض كثيرا طوال المباراة والأمور سارت معنا بشكل جيد، لذلك نحن سعداء بالفوز وتصدر المجموعة".

فان أشاد أيضا بالأجواء في مصر وتنظيمها للبطولة حيث قال: "الاحتفال كان رائعا وكذلك ما تقوم به مصر في تنظيم الحدث، أنا سعيد جدا لوجودي هنا في مصر، جميع الأشخاص الذين نُقابلهم رائعون وودودون معنا، والأجواء حماسية وجميلة وتساعد على لعب كرة يد ممتازة، كل شيء حولنا جيد حقا وأنا سعيد بتواجدي هنا."

وحول مستوى الفريق المصري ومواجهته في أخر مباريات المجموعة قال فان: "أعتقد أن المنتخب المصري سيكون أصعب خصم لنا بهذه المجموعة، في الحقيقة لم أتمكن من مشاهدة مباراتهم مع تشيلي ولكني أعرفهم جيدا. لعبت مع أحمد الأحمر من قبل وأعرف أن مصر لديها فريقا جيدا جدا، أعلم أنهم فازوا ببطولة العالم للشباب كذلك، أعتقد أن مباراتنا أمام مصر سوف تكون أقوى وأصعب مباريات هذه المجموعة وأنا أتطلع كثيرا لمواجهة المنتخب المصري."

وفازت السويد بمباراتها الافتتاحية على مقدونيا الشمالية بنتيجة 32-20 لتتصدر المجموعة السابعة بالتساوي مع مصر برصيد نقطتين لكل منهما إلا أن السويد تتفوق على الفراعنة بفارق الأهداف.