جنش ينتظم في التدريبات الجماعية لـ الزمالك

وشارك جنش في المران الجماعي مع الثنائي محمد أبوجبل ومحمد عواد بعد أن تعافى من إصابته في العضلة الضامة التي تعرض لها في الفترة الماضية.
ويستعد الفريق لمواجهة الجونة المقرر لها 19 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الممتاز.
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