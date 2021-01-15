جنش ينتظم في التدريبات الجماعية لـ الزمالك

انتظم محمود عبدالرحيم جنش حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وشارك جنش في المران الجماعي مع الثنائي محمد أبوجبل ومحمد عواد بعد أن تعافى من إصابته في العضلة الضامة التي تعرض لها في الفترة الماضية.



ويستعد الفريق لمواجهة الجونة المقرر لها 19 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الممتاز.