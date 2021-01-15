تناسب الدوري المصري.. 5 صفقات سوبر ببلاش في ميركاتو الشتاء

دوريات العالم كلها تأثرت اقتصاديا بسبب أزمة كورونا وليس الدوري المصري فقط، ولكن يوجد بعض الصفقات السوبر التي قد تساعد أندية الدوري المصري في تدعيم صفوفها خلال الشتاء الحالي، دون دفع مبالغ ضخمة.
ويستعرض دوت الخليج أبرز 7 لاعبين يمكن أن تستفيد منهم أندية الدوري المصري:
1- عمر خربين:
أعلن نادي الهلال السعودي عمر خربين، أمس، الخميس، فسخ تعاقده مع النجم السوري عمر خربين، ليصبح اللاعب حرا، في الشتاء الحالي.
ووفقا للعديد من التقارير الصحفية، فإن نادي الوحدة الإماراتي هو الأقرب للحصول على خدمات عمر خربين.
2- أحمد موسى:
لم ينضم النجم النيجيري أحمد موسى إلى أي نادٍ حتى الآن، منذ رحيله النصر السعودي في أكتوبر الماضي.
3- ريتشارد بواكي:
أصبح الغاني ريتشارد بواكي لاعبا حرا، بعد انتهاء عقده مع نادي ريد ستار بيلجراد الصربي، خلال الشتاء الحالي.
4- ويلفريد بوني:
لم يتعاقد ويلفريد بوني مع أي نادٍ حتى الآن، منذ رحيله عن اتحاد جدة السعودي، في شهر نوفمبر الماضي.
5- عبدالنور بلحسيني:
أصبح الجزائري عبدالنور بلحسيني حرا، خلال الشتاء الحالي، بعد فسخ عقده مع أم صلال القطري.
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